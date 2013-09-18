Motorlu taşıt sayısı oranı bir ayda yüzde 137 arttı

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 137, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 arttı. Temmuz ayı sonu itibariyle trafikteki toplam taşıt sayısı 17 milyon 579 bin 349 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam 133 bin 826 taşıt içinde, yüzde 57 pay ile otomobil ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 20,2 ile motosiklet, yüzde 13,4 ile kamyonet, yüzde 3,5 ile traktör takip etti. Temmuz ayında trafiğe kaydolan taşıtların yüzde 5,9'unu minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılın 7 ayında taşıt sayısı 545 bin 936 arttı

Yılın 7 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı, 545 bin 936 artarak 17 milyon 579 bin 349 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 137 arttı. Bu artış, otomobilde yüzde 169,9, minibüste yüzde 99,2, otobüste yüzde 100,4, kamyonette yüzde 169,5, kamyonda yüzde 149,1, motosiklette yüzde 84,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 35,9, traktörde yüzde 44,8 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı yüzde 19,6 arttı. Söz konusu artış otomobilde yüzde 34,8, otobüste yüzde 32,9, kamyonda yüzde 7, motosiklette yüzde 13,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 366,3, traktörde yüzde 18,8 olurken, minibüste yüzde 6,9, kamyonette yüzde 13,7 düşüş oldu.

Ocak-Temmuz döneminde 698 bin 312 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 152 bin 376 taşıtın ise kaydı silindi. Böylece trafikteki taşıt sayısındaki artış 545 bin 936 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 579 bin 349 taşıtın, yüzde 51,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 8,8'ini traktör, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En fazla devri yapılan taşıt otomobil

Söz konusu ayda toplam 446 bin 922 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtlar içinde yüzde 67 ile otomobil ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 7 ile motosiklet, yüzde 3,7 ile traktör izledi.

Aynı ayda devri yapılan taşıtların yüzde 6,6'sını ise minibüs, otobüs, özel amaçlı taşıtlar ve traktör oluşturdu.

Otomobillerin yüzde 41,4'ü LPG'li

Otomobillerde kullanılan yakıt türleri açısından değerlendirildiğinde 9 milyon 26 bin 842 otomobilin yüzde 41,4'ünde LPG, yüzde 32,1'inde benzin, yüzde 25,9'unda dizel yakıt kullanıldığı belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,5 oldu.

Markalara göre dağılım

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 76 bin 285 otomobilin yüzde 15,5'ini Renault, yüzde 13,9'unu Volkswagen, yüzde 8,8'ini Fiat, yüzde 8,7'sini Ford, yüzde 8,4'ünü Opel, yüzde 6,5'ini Hyundai, yüzde 5,2'sini Toyota, yüzde 4,6'sını Dacia, yüzde 3,4'ünü BMW, yüzde 3,3'ünü Mercedes-Benz, yüzde 21,9'unu ise diğer markalar oluşturdu.