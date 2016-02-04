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Ekonomi

Motorinin litre fiyatına 6 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu yakasında 3,41 lira olduğu belirtildi

04 Şubat 2016 00:21

Ham petrol fiyatlarında gerilemeye bağlı olarak motorinin litre satış fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı.

Radikal'in haberine göre, ham petrol fiyatlarında gerilemeye bağlı olarak motorinin litre satış fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı. İndirim 4 Şubat'tan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Şu an motorinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu yakasında 3,41 lira, Avrupa yakasında 3,40 lira. İndirimin ardından bu rakamlar sırası ile 3,35 lira, 3,34 lira olacak.

Bu aralar dünya petrol fiyatları devamlı geriliyor. Brent tipi ham petrolün fiyatı 32,23 doları, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 29,99 doları gördü. 

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