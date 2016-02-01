T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam

Son iki hafta içinde motorine yapılan toplam zam 17 kuruş oldu

01 Şubat 2016 19:44

Son iki hafta içinde önce 4 kuruş, sonra 7 kuruş zam yapılan motorinin litre fiyatına 6 kuruş daha zam yapıldı. Böylelikle son iki hafta için yapılan toplam zam 17 kuruş oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 3,39 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,45 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,33 liradan 3,39 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,36 liradan 3,42 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

ETİKETLER

zambenzinmotorinhaberekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24