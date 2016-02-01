Motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam

Son iki hafta içinde önce 4 kuruş, sonra 7 kuruş zam yapılan motorinin litre fiyatına 6 kuruş daha zam yapıldı. Böylelikle son iki hafta için yapılan toplam zam 17 kuruş oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 3,39 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,45 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,33 liradan 3,39 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,36 liradan 3,42 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.