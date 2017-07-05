Motorine zam, otogaza indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzinden sonra motorin fiyatlarında 10-11 kuruş zam, otogaz fiyatlarında ise 8 kuruş kadar indirim bekleniyor. Zam ve indirimin 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

PÜİS'in açıklaması:

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış, otogazın fiyatında ise 8 kuruş indirim beklenmektedir. Benzinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.

Benzin fiyatları dün zamlanmıştı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarında 12-13 kuruş kadar zam beklendiğini duyurdu. Zamlı fiyatlarla benzinin litresi tekrar 5 liranın üzerine yükselmişti. Halen İstanbul'da ortalama 4.96 TL'den satılan benzinin litresi 5.08-5.09 TL olarak belirlendi.