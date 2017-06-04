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Yaşam

Motorine yeni düzenleme geliyor

Düzenleme 2018 başı itibariyle zorunlu hale gelecek

04 Haziran 2017 17:34

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) motorin veya mazot olarak bilinen akaryakıt türüne, en az binde 5 biyodizel harmanlanmasını 2018 başından itibaren zorunlu hale getiriyor.

Türkiye'de bazı akaryakıt şirketlerinin kısmen isteğe bağlı kullandığı biyodizelin motorinle harmanlanması oranına, istasyonlarda satışa sunulmadan önce zorunlu taban getirilmesi kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle ithal veya rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biyodizel harmanlanacak. Böylece akaryakıt piyasasında satılan her 200 litre motorinin, en az 1 litre biodizel içermesi sağlanacak.

 

2018 başı itibariyle zorunlu hale gelecek

 

Biyodizel arzında bir sıkıntı yaşanması veya biyodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu bir durum belirlenmesi durumunda, EPDK harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek.

Söz konusu binde 5'lik taban biyodizel katkı oranı, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2018 başı itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Türkiye'de toplam akaryakıt satışlarının yüzde 84'ünü oluşturan motorin türleri tüketimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 22,3 milyon tona yükseldi. Söz konusu satış miktarına uygulanacak binde 5'lik biyodizel harmanlanması zorunluluğuyla 2018'de yıllık yaklaşık 115 bin ton biyodizel üretilmesi gerekecek.

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