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Ekonomi

Motorine 13 kuruş zam; pompa fiyatına yansımayacak

09 Haziran 2021 19:29

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı ancak eşel mobil sistemi nedeniyle fiyatlar pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatının bu geceden geçerli olmak üzere arttığını bildirdi. EPGİS'ten yapılan açıklamada artışın fiyatlara yansımadığı, ÖTV'den karşılanacağı bildirildi.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 13 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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