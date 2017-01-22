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Ekonomi

"Motorin ve benzine indirim geliyor"

Son zamanlarda ard arda yapılan zamlarla, bir litre benzinin fiyatı, 5.5 TL’ye kadar yaklaşmıştı

22 Ocak 2017 16:34

Akaryakıt, petrol  ve dolar kurunun aynı anda yükselmesi nedeniyle peş peşe gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Bir litre benzinin fiyatı, 5.5 TL’ye kadar yaklaştı. Son dönemde soluksuz artan akaryakıt fiyatlarında, geriye gidiş sinyali gelmeye başladı. 

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre petrol sektörü uzmanları, ham petrol  ve kurda bir miktar gevşeme olduğunu belirterek, “Bugünkü veriler dikkate alındığında motorinde pazartesi günü indirim hesaplanıyor. Motorini, benzin izleyecek” dedi. Uzmanlar, indirim miktarıyla ilgili soru üzerine, “Motorinde 8-9 kuruş olabilir. Benzinde de bu düzeyde belki bunun biraz üstünde indirim hesaplanıyor” dedi. Bu indirimle motorin İstanbul’da 4.60 liraya inmiş olacak

 

En son indirim ne zaman yapıldı?

 

Benzin: 5 Kasım 2016, 8 kuruş indirimle 4.76 liraya gerilemişti

Motorin: 8 Kasım 2016, 5 kuruş indirimle 4.09 liraya inmişti

 

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