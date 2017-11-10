Motorin fiyatı tarihte ilk kez 5 lira olacak!

Akaryakıttaki artış motorin fiyatını rekora taşıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aşacak. Dolayısıyla mevcut fiyatlardan depoyu doldurmak isteyenlerin gece yarısına kadar vakti var. Peki motorin fiyatları bu seviyeye nasıl geldi?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli unsur petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler. Vergilerde uzun süredir bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında, petrol ve dövizdeki oynaklığa bağlı olarak akaryakıt fiyatları da devamlı değişiyor.

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak. Motorine bu gece yarısı gelecek zamla litre fiyatı 5.07-5.08 lira seviyelerine yükselecek. Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak isteyenlerin sadece gece yarısına kadar vakti var.