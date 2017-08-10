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Yaşam

Motörhead solisti Lemmy Kilmister 'timsah' oldu

‘Lemmysuchus’, yaklaşık 164 milyon yıl önce Orta Jurassic Dönemi’nde yaşamış ve teleosaur olarak adlandırılan bir grup timsah türünün bir üyesi

10 Ağustos 2017 20:17

Heavy metal grubu Motörhead’in solisti Lemmy Kilmister’ın adı Jurasic döneminde yaşamış bir timsah türüne verildi.

NTV’de yer alan habere göre, ‘Lemmysuchus’, yaklaşık 164 milyon yıl önce Orta Jurassic Dönemi’nde yaşamış ve teleosaur olarak adlandırılan bir grup timsah türünün bir üyesi.

Fosili bulunan timsaha Lemmysuchus adının verilmesi fikrini taşıyanlardan biri olan Edinburg Üniversitesi’nden Paleontolog Michela Johnson, “Bir metre uzunluğunda iskelet ve toplam uzunluğu 5,8 metre olan fosil, bu timsahın, döneminin en büyük deniz yırtıcı hayvanlarından biri olduğunu gösteriyor” dedi.

Zoological Journal of the Linnean Society’nin yayımladığı çalışmaya göre ise, uluslararası bir bilim insanları topluluğu, fosil iskeletine farklı bir gözle bakarak onu yeniden sınıflandırdı ve bilimsel bir isim verdi.

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