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Yaşam

MOTÖRHEAD HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2011 02:46

-MOTÖRHEAD HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Coca-Cola tarafından Pozitif Productions organizasyonuyla düzenlenen ''Rock'n Coke Festivali''nde dünyaca ünlü rock müzik grubu Motörhead hayranlarıyla buluştu. Hezarfen Havaalanındaki festival alanında kurulan ana sahne, Vodafone Free Zone, Coca Cola Zero ve Şehir sahnelerinde gün boyu devam eden konserlere Türkiye'den ve yurt dışından katılan on binlerce müziksever büyük ilgi gösterdi. Festivali öne çıkan gruplarının yer aldığı ana sahnede Çilekeş grubunun verdiği konserle başlayan programa havanın kararmasıyla birlikte izleyici katılımı arttı.  Dünyaca ünlü rock grubu Motörhead'ın sahne aldığı akşam konserleri, Limp Bizkit ve 2ManyDJs adlı ünlü gruplarının gecenin ilerleyen saatlerine kadar vereceği konserlerle devam edecek. Çok sayıda özel ve resmi güvenlik elemanının görev aldığı festivalde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, festival alanındaki tuvalet ve duş bölümlerinde zaman zaman su sıkıntısının yaşanması dikkat çekti. Hezarfen Havaalanında bugün başlayan iki günlük müzik festivali için her yaştan müziksever festival alanını doldurdu. Geceyi de festival alanında geçirmeyi planlayan bazı müzikseverlerin uyku tulumlarında ve çadırlarda yattıkları görüldü.

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