Motorbike 2018 10. kez kapılarını açtı

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ ana sponsorluğunda Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdür’ü Tayfun Yardım, ve Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Bülent Kılıçer tarafından yapıldı.

Motosiklet, bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, ziyaretçilere önemli motosiklet markalarının yeni modellerini yakından görme fırsatı sunuyor. Sektörün önemli motosiklet markalarının yeni modellerinin tanıtımlarını yaptığı fuar, dört gün boyunca devam edecek ve tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak. Motosiklet kullanıcıları, fuarın ana sponsoru Aytemiz’in hizmetleri hakkında bilgi alabilecek. Motosiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu akaryakıt alışverişi yapmasını sağlayan \'Motorcu dostu istasyon\' projesini hayata geçiren ve bununla birlikte, motosiklet kullanıcılarına istasyonlar dışında da fayda sağlama amacıyla yine motosiklet sürücülerini önceleyen, sabit ve gezici eğitim programı üzerine kurulacak yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında hayata geçirmeye hazırlanan Aytemiz, fuar süresince motosiklet kullanıcılarına avantajlar sunacak.

SADECE MOTOSİKLET DEĞİL SEMİNERLER DE VAR

Messe Frankfurt ekibi olarak Motobike İstanbul\'u bu yıl 10. kez düzenlediklerini söyleyen Tayfun Yıldırım, \"Messe Frankfurt ekibi olarak bizim tüm dünyada düzenlediğimiz ilk motosiklet fuarı ve bu da bizler için ayrı bir gurur. Tüm motosiklet severleri bekliyoruz. Neden, çünkü geçen sene başlattığımız \'Motobike Academy\' programı var. Sizler de şahit oldunuz sadece artık motosiklet stantları değil. Fuarımızda eğitimler, seminerler, motosikletle ilgili tüm yaşam ekipmanları, koruma ekipmanları ve aksesuarlar her şey burada. Meraklılarını bekliyoruz\" dedi.

Bu yıl yerli üretici katılımında artış yaşandığını ifade eden Yıldırım, \"Talepler doğrultusunda motosikleti bu sene çok daha artırdık. Fuar alanımız geçen yıl da hınca hınç doluydu. Bu sene de bir metrekare bile boş yer yok. Fakat motosiklet içeriği çok daha fazla, en büyük değişiklik ise yerli üretici sayısında yaşanan artış ve özellikle elektrikli motosikletler ciddi şekilde geliyoruz diyorlar\" diye konuştu.

FUARIN EN PAHALISI 37 BİN 490 EURO

Fuarın en pahalı motosikleti ise Ducati Panigale V4S modeli oldu. 37 bin 490 euroluk fiyatıyla dikkat çeken motosikleti anlatan Stratejik Planlama Uzmanı Alper Şenadalı, \"Buna motosiklet dünyasında çığır açan bir makine diyebiliriz. Çünkü motosiklet dünyasında 4 silindirli ilk makine. 214 beygir tamamen elektronik diyazn üzerine kurulmuş bir teknoloji harikası diyebiliriz. Bu sene içerisinde İstanbul Park\'ta deneme sürüşleri yapılabilecek\" ifadelerini kullandı.

İLK ELEKTİRİKLİ MOTOSİKLET DE FUARDA

Türkiye\'nin ilk elektrikli motosikleti Super Soco da fuarda yerini aldı. Türkiye\'de öncü olmak istediklerini belirten üretici firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, \"Bu konudaki teknolojide öncü olduk. Yüksek teknoloji ve uygun fiyatı bir araya getirdik. Bugün Avrupa\'da bir çok ülkede sıvı ve katı yakıtlarla ilgili benzinli motosikletlerin terk edileceğini biliyoruz\" dedi.

MOTED\'DEN \'BİZ TRAFİK DE AİLEYİZ\' PROJESİ

Trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlayan Motosiklet Endüstrisi Derneği MOTED’in yeni sosyal projesi \'Biz Trafikte de Aileyiz\' fuarda tanıtılmaya başlandı. Özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek, toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için projeler hayata geçiren MOTED’in bu yeni projesi ziyaretçilerden ve katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu’nu anma programlarının da Motobike Istanbul Fuarı boyunca devam edileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

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