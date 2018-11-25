"Motor" soruşturmasında karar

Ivana Sert’in oyuncu Peker Açıkalın’ın kendisine “motor” dediği için yaptığı şikâyet karara bağlandı. Savcılık, Açıkalın’ın bu sözünü, direkt olarak Sert’e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı.

Bir filmde Ivana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı. Ekranda rol arkadaşını eleştiren Açıkalın, Sert için "O sanatçı değil, moda ikonu" deyip 'Motor' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Sert, "Kişiliğim zedelendi" diyerek savcılığa başvurdu.

Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın'ın sözlerini direkt Sert'e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda hakaret suçunun oluşması için, 'doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme' olması gerektiği belirtildi.