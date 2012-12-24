Motor kapağı düştü, uçuş yarım kaldı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Düsseldorf seferini yapan uçağı, motor kapağının düştüğünün fark edilmesi üzerine kalkıştan yarım saat sonra Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Türk Hava Yolları uçağı, motor kapağı düşünce, acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre THY'nin İstanbul-Düsseldorf seferini yapan TK-1529 sefer sayılı uçağı Atatürk Havalimanı'ndan saat 20.00 sıralarında 131 yolcusuyla havalandı.

Airbus A320 tipi uçağın pilotları kalkıştan yarım saat sonra motor kapağının düştüğünü fark etti.

Bunun üzerine uçuş kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, yönünü tekrar Atatürk Havalimanı'na çevirdi.

Sorunsuz bir şekilde piste iniş yapan uçak, hangara götürülerek bakıma alındı.

Düsseldorf Havalimanı'nın gece saatlerinde inişe kapalı olması nedeniyle yolcuların, THY tarafından otellere yerleştirildiği ve saat 04.30'da havalanacak uçakla Düsseldorf'a gönderilecekleri öğrenildi.