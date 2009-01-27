Motor artık lastiğin içinde

Bir spor arabada 100 kilometrelik bir hızla ilerlerken durmak için yaklaşık 6 saniye gerekirken, bu lastikler süreyi 2, 8 saniyeye kadar indirebiliyor



Otomotiv sektöründe çevreci yenilikler getirme modasına Michelin de uydu. Dünyaca ünlü lastik firması çevreye duyarlı, içerisinde iki farklı motor bulunan akıllı lastiklerini Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Lastiklerin 2010 yılında yollarda olması bekleniyor.



1888 yılından itibaren otomotivin temel lastik tedarikçilerinden biri olan Michelin’in Active VVheel adını verdiği yeni lastiği büyük yankı uyandıracağa benziyor.



Nitekim içerisinde elektrikli bir motor bulunduran bu akıllı lastiğin otomobillerde yerini alması, bu araçlardaki birçok geleneğin yıkılması anlamına geliyor: Motorun, kaputun altında bulunmaması, süspansiyon sisteminin tamamen değişmesi ve de vites kutusunun ortadan kaybolması...



Michelin Active Wheel’i iki adet elektrikli motora evsahipliği yapan standart bir lastik olarak tanımlamak mümkün. Bunlardan bir tanesi lastiği döndürüp ya da yavaşlatarak, aracın hareketlerini kontrol ederken, diğer motor aktif bir süspansiyon sistemi gibi hareket ederek aracı kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Sadece ön tekerler veya dört tekerlekte de kullanılabilen lastiklerin ağırlığı ise yaklaşık 42 kilogram.



100’den sıfıra 2, 8 saniyede iniyor



İlk olarak 2004 yılında Bibendum Challenge’da gösterilen Active Wheel, en büyük ilgiyi ise geçtiğimiz aylarda görücüye çıktığı Paris Otomobil Fuarı’nda gördü. Venturi’nin yeni Volage konseptiyle birlikte tanıtılan lastikler, dış görünüm kadar performansta da son derece iddialı.



Öyle ki, otomobil uzmanları, iş frenleme sistemlerine geldiğinde, Active Wheelin Porsche ve Ferrari gibi spor otomobil devlerini gölgede bırakacağı görüşünde. Nitekim üst düzey bir spor arabada 100 kilometrelik bir hızla ilerlerken durmak için yaklaşık 6 saniye gerekirken, bu lastikler süreyi 2, 8 saniyeye kadar indirebiliyor.



Active Wheel ile ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da " çevreciliği ". Elektrik motorlarıyla sıfır kirlilik sağlayan lastikler geleceğin otomobillerinde sıkça karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

