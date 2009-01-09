'MotoGP Macaristan' tehlikede!



Motor sporlarındaki en büyük orgazisayonlardan biri olan MotoGP'nin Macaristan ayağı tehlikeye girdi.



Macaristan Motor Sporları Federasyonu ile MotoGP organizatörleri arasında geçen yıl imzalanan sözleşmeyle yarış takvimine katılan Macaristan Grand Prix'si, tesis yapımında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



Yarışın, Macaristan'ın Balaton Gölü yanında bulunan ve 250 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Balatonring Pisti'nde yapılması planlanırken, Orta Avrupa'nın en büyük tatlı su gölü olan Balaton'un yanında pist yapımı için gerekli izinlerin henüz alınamaması sıkıntı yarattı.



Balaton Belediyesi, yaptığı açıklamada, gerekli atık su temizleme tesisleri ve kanallarının yapımı bitmeden inşaat izni verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.



Macar Federasyonu, tesisi Eylül ayının 20'sinde yapılacak yarışa yetiştirebilmek için gerekli izinleri bir an önce almaya çaba gösteriyor.