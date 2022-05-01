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Spor

MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

01 Mayıs 2022 16:57

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı sonuna kadar önde götürerek bu sezon ilk, kariyerinin 5. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, liderin 10.9 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 89'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 89 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 82

3. Enea Bastianini (İtalya): 69

4. Alex Rins (İspanya): 69

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 56

moto gpbagnaia1.oldu
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