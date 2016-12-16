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Dünya

Mostar Köprüsü Halep için yeşile büründü

Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alija Behram, "Bu şekilde onların yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek istedik" dedi

16 Aralık 2016 01:08

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olan ve Mostar şehrine ismini veren tarihi köprü, Halep halkına dayanışma mesajı göndermek ve dünya kamuoyuna Suriye'deki savaşı durdurma çağrısında bulunmak için barışın rengi yeşile büründü.

Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alija Behram, UNESCO'nun tarihi miras listesinde bulunan Mostar Köprüsü'nü yeşil renkle aydınlatmaya karar verdiklerini ifade ederek, çağdaş toplumlara Halep halkına yapılanlara karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Suriye'de yapılanların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Behram, "Suriye ve Halep'te hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bu şekilde onların yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı göstermek istedik." dedi.

Behram, Bosna Herseklilerin Suriye'de yaşananları en iyi anlayan halk olduğuna işaret ederek, Suriyelilere "cesaretli olun" mesajı gönderdiklerini belirtti.

Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda yaşanan savaş nedeniyle susuz, aç ve ateş altında kalmanın ne anlama geldiğini iyi bildiklerini anımsatan Behram, "Kendi ruh ve bedenlerinde aynı acıları çekenler ancak Suriye halkını anlayabilir." diye konuştu.

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