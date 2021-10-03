Mostafa Mohamed: Tekrar gol atmak için elimden geleni yaptım

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta iki gol atan Mostafa Mohamed, maç sonrası gol atmasından duyduğu sevinci dile getirdi ve "Şimdi sahaya döndüm" dedi.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor galibiyetinde iki golle baş rol oynayan Mostafa Mohamed karşılaşmayı değerlendirirken, "Elhamdülillah. İlk olarak hocamıza teşekkür ediyorum. Bugün iki gol attım. Gollerden ziyade takımın kazanması önemliydi. Bugün tek düşüncemiz üç puanla ayrılmaktı. Bunu başardık ve iyi bir sonuç aldık" dedi.

Uzun süre sonra gol atmasının kendisine daha fazla hırs verdiğini söyleyen Mısırlı oyuncu, "Tekrar gol atmak için elimden geleni yaptım. Allah'a şükrediyorum. Çok fazla antrenman yapıyorum. Hocalarım yardım ediyor. Şimdi sahaya döndüm" ifadelerini kullandı.