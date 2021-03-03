Mostafa Mohamed, Marca'nın manşetinde; "Falcao'yu unutturan adam"

Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa'da ses getirmeye başladı. İspanya'nın önemli gazetelerinden Marca, Mısırlı golcüyü manşetlerine taşırken, "Falcao'yu unutturdu" dedi.

Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi Marca'da Alberto Rubio imzasıyla Mostafa Mohamed'le ilgili bir haber çıktı.

"Falcao'yu unutturan adam" başlığı ile yayımlanan haberde, "Keops, Kefren, Menkaure... ve Mostafa Mohamed. Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mustafa Muhammed..." ifadelerine yer verildi.

Analiz haberde öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Zamalek'in El Ehli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed, İstanbul'a gitmeye karar verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu olarak 1.5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3.3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor.

"Mustafa Muhammed, Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gedson, Emre Kılınç / Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu unutturmayı başardı.

Süper Lig'deki 5 maçında 6 gol ve kupada da 1 gol! Şimdiden Galatasaray'ın bu sezon en skorer 3. oyuncusu oldu. Mustafa'dan daha çok atan 8 gollü Belhanda ve WBA'ya kiralanan 11 golü Diagne var."