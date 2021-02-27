Mostafa Mohamed: Lakabım anakonda

Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettiği gecede takımının gollerini kaydeden Mostafa Mohamed karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. TT Stadı'ndaki gecede iki gol kaydeden Mostafa Mohamed maç sonrası beIN SPORTS'a konuştu:

"Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli."

Gol sevinçlerini anlatan Mısırlı futbolcu, "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevin. O sevinci çok seviyorum" dedi ve lakabının "anakonda" olduğunu sözlerine ekledi.