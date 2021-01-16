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Spor

Mostafa Mohamed için Galatasaray'ın teklifi belli oldu

16 Ocak 2021 10:41

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini istediği Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek, sarı-kırmızılıların 7 milyon dolar önerdiğini açıkladı.

23 yaşındaki oyuncu için Saint Ettienne transfer görüşmelerini terk ederken, Galatasaray'ın yeni bir teklif ile masaya oturduğu açıklandı.

Mısır basınından Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "Galatasaray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken, bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu kaydedildi.

Mostafa hakkında detaylar paylaşan Mısırlı gazeteci, oyuncunun en önemli özelliklerinin güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve ceza sahası içerisinde rakiplerine karşı olan üstünlüğü olarak belirtti.

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