Mostafa Mohamed attı, Mısır kazandı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in de formasını giydiği Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Libya'yı deplasmanda 3-0 yendi.

39. dakikada Ahmed el Fotouh'un attığı golde asist yapan Mohamed, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı. Mısır'da Ramadan Sobhi'nin attığı gol skoru belirledi: 0-3

Bu sonuçla eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Liverpoollu Mohamed Salah'ın da formasını giydiği Mısır, 4 maçta aldığı 10 puanla liderliğini sürdürdü.