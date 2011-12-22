Moss'tan yeni yıl pozları



T24 - İngiliz model Kate Moss, alışveriş çılgınlığının başladığı Noel haftası ve yılbaşı öncesi Fransız iç çamaşırı firması Valisserie’nin yeni koleksiyonunun tanıtımı için poz verdi.





Yatağa uzanmış bir şekilde objektiflerin karşısına geçen 37 yaşındaki mankenin baklava desenli iç çamaşırı takımını siyah ince çoraplar tamamlarken, bir sonraki karede de Moss beyaz takım ve koyu renkli, diz üstü yün çorapla görülüyor. Öte yandan ünlü mankenin mücevher markası Fred’in reklam kampanyası için verdiği pozlar tartışma yarattı. Moss’un geçen yıl kendi kampanyaları için de aynı pozu verdiğini savunan Amerikan David Yurman markası, koreografi intihali iddiasında bulunduğu Fred’den açıklama bekliyor.







