Moss'tan Ebru'ya fikri destek

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Daha önce sıfır bedene övgüler yağdırınca genç kızları anoreksik olmaya yöneltmekle suçlanan Moss, moda sitesi WWD’ye verdiği söyleşide, “Hiçbir şey sıska olmak kadar iyi hissettirmez” diye konuştu. Moss’un sözleri, sıfır bedeni önlemek için çalışan kuruluşlarca öfkeyle karşılandı. ‘Sıfır Bedene Hayır De!’ kampanyasının yürütücüsü Karie Green, “Sadece bizim ülkemizde 1.1 milyon yeme bozukluğu olan insan var. Moss’un sözleriyle sayı artacağa benziyor” dedi.