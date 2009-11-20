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Moss'tan Ebru'ya fikri destek

Ebru Şallı'nın şişman kadın açıklamasına Kate Moss'tan fikri destek geldi.

20 Kasım 2009 02:00

Geçtiğimiz günlerde “Şişman kadın güzel değildir. Hiçbir erkek şişman kadından hoşlanmaz” diyerek  tepki toplayan eski manken Ebru Şallı’ya sıfır beden Kate Moss’tan fikri destek geldi!

Ebru Şallı FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Daha önce sıfır bedene övgüler yağdırınca genç kızları anoreksik olmaya yöneltmekle suçlanan Moss, moda sitesi WWD’ye verdiği söyleşide, “Hiçbir şey sıska olmak kadar iyi hissettirmez” diye konuştu. Moss’un sözleri, sıfır bedeni önlemek için çalışan kuruluşlarca öfkeyle karşılandı. ‘Sıfır Bedene Hayır De!’ kampanyasının yürütücüsü Karie Green,  “Sadece bizim ülkemizde 1.1 milyon yeme bozukluğu olan insan var. Moss’un  sözleriyle sayı artacağa benziyor” dedi.

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