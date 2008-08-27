Mossad’ın sırları bu fuarda

İsrailli SACO firması, casus filmlerindeki görüntüleri aratmayacak güvenlik çözüm ve teknolojilerini Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.İstanbul'da yarın başlayacak olan güvenlik, yangın, acil durum ve arama kurtarma sektörleri fuarı ISAF'ta İsrailli firma, özellikle güvenlik ve ülke güvenliği konusunda, İsrail'in en gelişmiş korunma teknolojilerini meraklıları ve ihtiyaç sahipleriyle tanıştıracak.

"Güvenlik ve ülke güvenliğinin, İsrail'in kurulduğu günden bu yana ulusal bir öncelik olduğunu" vurgulayan ve bünyesinde birçok alt şirketi barındıran SACO savunma firması temsilcisi Rafael Sadi, "Bu teknolojileri Türkiye'ye taşımak istediklerini" söyledi. Sadi, Türkiye'nin ülke güvenliği alanında ve bireysel korunmada gelişen büyük bir pazar olduğunu ifade etti.



Sadi, fuarda, SACO'nun koruma hizmetlerini, İsrail'in bu alandaki tecrübesini, dünyanın her tarafındaki taleplilerle paylaşmak istediklerini de bildirdi.Şirketin, ilk kez katılacağı fuar aracılığıyla tanıtacağı teknolojilerden birini, alt firması Ex-Sight tarafından geliştirilen ve parmak iziyle tanımlamanın ötesine geçerek, "insan yüzü"nü tanımlayıp güvenli geçişi sağlayacak programlar oluşturuyor.



"Geleceğin teknolojisi; daha iyi bir dünya" sloganıyla üretilen yeni "yüz tanıma" teknolojisi ve uygulaması, kredi kartlarından İnternet'teki bankacılık ve ticarete, havaalanlarına kadar birçok sektörde kullanılabiliyor.

Bu teknoloji, ATM kart kullanıcılarının hüviyetlerinin tespiti; bilgisayar sistemlerine giriş kontrolünde sistem doğrulama, kimlik çalınmaları, kredi kartlarında kart sahiplerinin cep telefonları aracılığıyla kimlik kontrolleri, mükerrer işlemlerin önlenmesi, elektronik bankacılık sisteminde online kimlik doğrulama, bio imza, güvenli bilgisayar sistemlerine girişte, e-devlet uygulamasında bio kimlik, ülke güvenliği, ulusal ve uluslararası kimliklerin doğrulanması, güvenli online uygulamaları, yolcuların kimliklerinin doğrulanması, şüpheliler listesi karşılaştırmalarında kullanılabiliyor.

Bir diğer alt firma Mate tarafından geliştirilen teknolojide ise Mobese kameralarıyla aranılan şeyin en ufak detaylarına kadar görünmesi mümkün... Bu tür bir kamera, belirli bir noktada çok kısa süreyle duran bir araç veya kişiyi tespit ettiğinde, bunu alarm moduna getirip alarm verebiliyor.



Kameradan, verilen değişik komutlarla, farklı tehlikeler karşısında uyarı alabilmek de mümkün. Akıllı kameralar, programlanarak terör veya hırsızlık olaylarına karşı kullanılıyor. Logi-sense görsel çitleri ise Loginet Systems adlı, askeri, güvenlik ve telekom sistemlerini geliştirmek ve üretmek üzere uzmanlaşmış bir şirketin yarattığı sistem.



"Geo-senser" bazlı sistemi dünyada ilk kez kullanan Logi-sense, yerin altı ve üzerinde oluşan her tip hareketi gözleme yeteneğine sahip. En kötü hava koşullarında bile yeraltındaki hareketler bu sistemle takip edilebiliyor. Sistem, esas olarak "fark edilmeyen" bir görsel çit yaratarak, güvenlik sorunlarına çözüm getiriyor.



Her yere kolayca kurulabildiği belirtilen sistemin, özellikle askeri operasyonlara ve gözetim sistemlerine büyük destek verdiği belirtiliyor. Bu sistem hırsızlara, düşmana ve hatta depreme karşı kullanılabiliyor ve birkaç dakika öncesinde alınabilen uyarılar sayesinde elektrik ve gazın kesilmesine imkân sağlıyor.

SACO bünyesindeki şirketlerden Wireless Avionic ise "frekans bozucu" denilen ve asıl itibariyle dalga boylarını karıştırarak, uzaktan kumandayla kontrol edilen, yollara döşenmiş bomba veya mayınların patlatılmalarını engelliyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak ISAF Fuarı, 31 Ağustos’ta sona erecek.