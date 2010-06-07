Mossad MİT'in başına yapılan atamadan huzursuz

T24 - İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail savunma kuruluşlarının ve özellikle istihbarat örgütü Mossad'ın Dış İlişkiler bölümünün, Türk istihbarat örgütü MİT'in başına yapılan son atamadan kaygı duyduğunu ileri sürdü.



Merkez sol çizgideki gazetenin savunma ve askeri konularda uzman yazarı Amir Oren'in imzasını taşıyan haberde, İsrail güvenlik çevrelerinin, Gazze'ye gemilerle yardım operasyonunun, 42 yaşındaki Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birlikte planlandığına ve ilişkilerdeki kasti değişimi temsil ettiğine inandıkları belirtildi.



Ancak Haaretz, Fidan'ın yardım operasyonunun içinde yer aldığı veya yardım gemilerinin organizasyonunu yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile bağlantısı olduğuna dair somut bir bilginin bulunmadığını vurguladı.



Mossad yetkilileri ile yerel siyasi-güvenlik kuruluşlarının yetkilileri arasında yapılan toplantılarda, Fidan'ın daha önce Başbakanlık'ta Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı ve Türkiye'nin İran ile bağlarının güçlendirilmesinde merkezi rol oynadığının vurgulandığı belirtildi.



MİT'in İsrail'de Mossad ve Shin Beth gibi iki örgüt tarafından gerçekleştirilen iç ve dış istihbarat görevini tek başına yüklendiği kaydedilen haberde, akademik kariyeri sırasinda ABD, İngiltere ve Türkiye'de istihbarat servislerinin kıyaslamalı incelemesini yapan Hakan Fidan'ın da MİT'te iç ve dış istiharatın ayrılması gibi kurumsal değişiklikler planladığı. ancak buradaki amacının kendi atamasına yönelik eleştirileri savuşturmak olduğu ileri sürüldü.



Haaretz'e göre Fidan'ın atanmasına yönelik İsrail istihbarat ve güvenlik yetkililerinin kaygıları iki olası sonuç doğuracak. "Birincisi, iki ülke arasındaki istihbarat değişimi zarar görürken, ikincisi İsrail, kendisine düşman ülke veya örgütlerin eline geçebileceği kaygısıyla Türkiye'ye bilgi aktarımını sınırlandıracak."







