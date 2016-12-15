MOSSAD Başkanı hakkında yolsuzluktan soruşturma açıldı

İsrail Kanal 10 Televizyonunun haberine göre, Sivil Hizmetler Komiserliği, MOSSAD Başkanı Kohen'in Avustralyalı zengin iş adamı James Baker'dan binlerce dolar değerinde 7 konser biletini karşılıksız aldığı ve yine Baker'e ait başkent Tel Aviv'deki lüks otelde herhangi bir ücret ödemeden konakladığı için hakkında soruşturma başlattı.

Kohen'in söz konusu hizmetlerden yaklaşık bir yıl önce İsrail Milli Güvenlik Kurulu Başkanı olduğu dönemde faydalandığı aktarılan haberde, Komiserliğin, konunun "yasa dışı menfaat" yoksa 'kayırma niteliğinde' olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma açtığı kaydedildi. Haberde, soruşturma sonucunun yakında açıklanacağı İfade edildi. MOSSAD Başkanlığı İsrail'de kritik makamlardan sayılıyor. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok devlet yetkilisi hakkında açılan yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.