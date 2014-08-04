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Dünya
Deutsche Welle

'Mossad, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'i dinledi'

İsrail istihbaratının ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin telefonlarını dinlediği öne sürüldü.

04 Ağustos 2014 14:45

"Der Spiegel" dergisinde yayımlanan habere göre, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapmak üzere geçen yıl bölgeye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin görüşmeleri istihbarat örgütlerince takibe alındı.

İddiaya göre görüşmeleri dinleyen gizli servislerin başında Mossad (İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü) adıyla bilinen İsrail gizli servisi geliyor. Habere göre Mossad'ın dışında bir başka gizli servis daha Kerry'i dinledi. "Der Spiegel"in haberinde bu istihbarat örgütünün hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.

Muhtelif gizli servis kaynaklarına dayandırılan haberde, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde şifreli hattan yararlanmamasının dinlemeyi kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

Kerry'nin İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için aylar boyunca yaptığı temaslar, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırmış, İsrail hükümeti temsilcileri ABD'li bakanın görüşmelerden çekilmesini talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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