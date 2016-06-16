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Dünya

Mossack Fonseca çalışanı Panama Belgeleri’ni sızdırdığı iddiasıyla gözaltında

Şirket, nisan ayında binlerce belge sızdırmış, offshore hesapları kamuoyuna açmıştı

16 Haziran 2016 01:22

Adı, sızdırılan 'Panama Belgeleri'yle gündeme gelen uluslararası hukuki danışmanlık şirketi Mossack Fonseca'da çalışan bir bilgisayar teknisyenin, şirketten çok sayıda veri çaldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre şirket çalışanı, Panama merkezli Mossack Fonseca şirketinin savcılara bilgi vermesinden sonra Cenevre'de gözaltına alındı.

Bilgisayar teknisyeni, şirketten veri çalmak, izinsiz erişim ve emniyeti suiistimal etmekle suçlanıyor.

Mossack Fonseca'dan, Nisan ayında binlerce belge sızdırmış, 'Panama Belgeleri' olarak bilinen vergi cennetlerindeki offshore hesap kayıtları kamuoyuna açıklanmıştı.

Fakat veri hırsızlığıyla suçlanan bilgisayar teknisyeninin Panama Belgeleri'yle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sızıntıların ardından Mossack Fonseca, yasaları çiğnemediğini, herhangi bir belgeyi yok etmediğini ve faaliyetlerinin yasal olduğunu savundu.

Cenevre savcısı Nisan ayındaki belgelerin ifşasının ardından soruşturma başlatmıştı.

Panama Belgeleri'nin ardındaki, kimliğini açıklamayan kaynak Mayıs ayında 'dokunulmazlık karşılığında hukuk yetkililerine yardım teklifinde' bulunmuştu.

Kendisini 'John Doe' olarak tanıtan kaynak, 1800 kelimelik açıklamasında herhangi bir istihbarat şirketi veya hükümet için çalışmadığını, sızıntıları 'gelir eşitliği' sağlanması için yaptığını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından 'John Doe'nin herhangi bir resmi yetkiliyle bağlantı kurup kurmadığı da bilinmiyor.

Mossack Fonseca'daki yaklaşık 11 milyon Alman Sueddeutsche Zeitung ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'yla paylaşıldı.

Belgeler, aralarında BBC Panorama, ve Guardian gazetesinin de bulunduğu 76 farklı ülkeden 107 medya kuruluşu tarafından incelendi. Sızıntıyı yapan kaynağın kimliği BBC tarafından da bilinmiyor.

Belgeler, şirketlerin müşterilerine nasıl kara para aklayabileceklerini, vergi kaçırabileceklerini ve yaptırımları delebileceklerini gösterdiğine işaret ediyor.

Mossack Fonseca ise 40 yıl boyunca kusursuz faaliyet gösterdiğini ve yasadışı hiçbir işlem yapmadıklarını savunuyor.

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