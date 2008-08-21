Moss, hamamda terletti

Kate Moss, haziran ayındaki İstanbul ziyareti sırasında Çağlayan Hamamı'nda gerçekleştirilen çekimde Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve partneri Marcus Piggott'a cariye pozları verdi.



İngiliz top model, David Beckham, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson gibi isimlerle çalışan Mert Alaş ve İngiliz partneri Marcus Piggott'a 15 saatlik çekim süresince onlarca poz verdi.



Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan Moss ile daha önce de çalışan Mert Alaş inanılmaz kadın olarak tanıttığı top modeli 'padişahın en güzel cariyesi' olarak canlandırdığını söylemişti.



Çekimlerin gerçekleştirildiği Çağlayan Hamamı, Türk banyolarının kendine has kokusunun giderilmesi için iki gün boyunca havalandırılmıştı.





