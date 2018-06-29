T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova'yı ayağa kaldıran olayda patlayıcı izine rastlanmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım Yönetimi, polisin Domodedovo Havalimanında kontrol noktasından geçerken patlayıcı madde taşıdığını söyleyen kişiyle ilgili soruşturma başlatılması üzerinde

29 Haziran 2018 19:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım Yönetimi, polisin Domodedovo Havalimanında kontrol noktasından geçerken patlayıcı madde taşıdığını söyleyen kişiyle ilgili soruşturma başlatılması üzerinde çalıştığını ve aramalar sonucunda bu kişinin üzerinde patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.
Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Vatandaş Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım Yönetimi nöbetçi birimine götürüldü, üzerinde patlayıcı maddeye rastlanmadı. Polis yetkilileri bu vatandaşa soruşturulma açılması konusuna karar veriyor” denildi.
Daha önce Domodedovo Havalimanı Resmi Temsilcisi Aleksandr Vlasov, Domodedovo’da bir kişinin patlatıcı madde taşıdığını söyleyerek olay çıkardığını belirtti ve “Uçak seferleri ve yolcu hizmetlerinde aksama yaşanmadı. Havalimanına giden tren yolu istasyonuna girişler de normal rejimde çalışıyor” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaHaziran DHARusyaBakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım YönetimiDomodedovo HavalimanındaRusRia NovostiyePolisDahaDomodedovo Havalimanı Resmi Temsilcisi Aleksandr Vlasov DomodedovodaHavalimanına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24