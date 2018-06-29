Moskova'yı ayağa kaldıran olayda patlayıcı izine rastlanmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım Yönetimi, polisin Domodedovo Havalimanında kontrol noktasından geçerken patlayıcı madde taşıdığını söyleyen kişiyle ilgili soruşturma başlatılması üzerinde çalıştığını ve aramalar sonucunda bu kişinin üzerinde patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Vatandaş Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Federal Okrugu Ulaşım Yönetimi nöbetçi birimine götürüldü, üzerinde patlayıcı maddeye rastlanmadı. Polis yetkilileri bu vatandaşa soruşturulma açılması konusuna karar veriyor” denildi.

Daha önce Domodedovo Havalimanı Resmi Temsilcisi Aleksandr Vlasov, Domodedovo’da bir kişinin patlatıcı madde taşıdığını söyleyerek olay çıkardığını belirtti ve “Uçak seferleri ve yolcu hizmetlerinde aksama yaşanmadı. Havalimanına giden tren yolu istasyonuna girişler de normal rejimde çalışıyor” dedi.