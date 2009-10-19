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Çevre

Moskova'ya kar yağdırmayacaklar

Moskova Belediye Başkanı Lujkov, kışın kar bulutlarını dağıtarak Moskova’ya kar yağmasını engelleyeceği sözünü verdi.

19 Ekim 2009 03:00

Moskova Belediye Başkanı Lujkov, kışın kar bulutlarını dağıtarak Moskova’ya kar yağmasını engelleyeceği sözünü verdi. Bilim insanları böyle bir uygulamanın çevreye zarar vereceğini ve diğer bölgelerdeki kar yağışlarını artıracağını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Yuri Lujkov, Rus Hava Kuvvetleri’nden birkaç milyon dolar karşılığı kiralanacak uçaklarla kar bulutlarını başkente ulaşmadan kimyasal madde püskürterek dağıtmayı planlıyor. Böylece bulutlar karı Moskova’nın dışına dökecek. Rus yetkililer Kasım-Mart ayları arası Moskova’yı bir battaniye gibi örten kar tabakasının engellenmesiyle kar temizliğinden, trafikten tasarruf edileceğini ve kentte yaşam kalitesinin yükseleceğini belirtiyor. Ancak kar bulutlarının Moskova çevresindeki bölgeler üzerinde yoğunlaşacağı ve bu yerlerde aşırı kar yağışı yüzünden zorluklar yaşanacağı belirtiliyor.

Bilim insanları da bütün bir kış mevsimi boyunca kar bulutlarını dağıtmaya çalışmanın çevreye ciddi biçimde zarar vereceği uyarısında bulundu. Rus Meteoroloji Servisi de, kimyasal maddelerin kar bulutlarını engellemek için kullanılabileceğini ancak yarım saat sonra sürecin tekrar edilmesi gerekeceğini belirtti.

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