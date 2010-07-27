T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Moskovalılar'ın havuz sefası

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 29 yılın en sıcak günleri yaşanırken halk havuzlara akın etti.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Rusya'nın başkenti Moskova'da son 29 yılın en sıcak günleri yaşanırken halk havuzlara akın etti.

Fotoğraflar için tıklayınız...

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Moskova'da nefes almak güçleşirken, çok sayıda araç yollarda kaldı.

Rusya'daki meteoroloji yetkilileri, 1981 yılından bu yana Temmuz ayında 1 hafta boyunca 30 derecenin üstünde sıcaklığın görülmediğini açıkladı.

Aşırı sıcağın etkisiyle Moskova'daki bazı noktalarda asfalt eridi. Bunaltıcı hava dalgasının birkaç gün daha etkili olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Moskova'da 26 Haziran'da sıcaklık 32.4 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar 26 Haziran gününde 1917 ve 1949 yıllarında görülen 31.6 derecelik sıcaklık rekorunun aşıldığını bildirdi.

Aşırı sıcaklıklardan dolayı plajlarda boş yer bulmak imkansız hale geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24