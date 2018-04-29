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BBC Türkçe

Moskova'dan kalkan yolcu uçağı düştü: '71 kişi öldü'

Rusya'da başkent Moskova'daki Demodedovo Havaalanı'ndan 71 yolcu ve mürettebatıyla Urallar'daki Orsk kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Rus medyası uçaktaki herkesin öldüğüne inanıldığını duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'da başkent Moskova'daki Demodedovo Havaalanı'ndan 71 yolcu ve mürettebatıyla havalanan bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Saratov Havayolları'na ait uçak, kalkıştan dakikalar sonra kayboldu ve Moskova'nın 80 kilometre güneydoğusundaki Argunovo köyünün yakınlarında düştü.

Rus medyası uçaktaki herkesin öldüğüne inanıldığını duyurdu.

An-148 tipi uçak Kazakistan sınırı yakınlarındaki Orsk kentine gidiyordu.

Uçuş takip uygulaması Flihtradar24 uçağın kalkıştan beş takika sonra dakikada bin metre hızla alçaldığını belirtti.

Saratov Havayolları'nın merkezi Moskova'nın 840 kilometre güneydoğusundaki Saratov'da.

Şirket, sürpriz bir denetim yapan yetkililerin kokpitte uçuş görevlilerinin dışında insanlar bulunduğunu görmesi üzerine 2015'te uluslararası uçuş yapmaktan men edilmişti.

Şirket karara itiraz etmiş ve 2016'ta uluslararası charter uçuşlarına başlamıştı.

Saratov Havayolları Rus kentlerinin yanı sıra Ermenistan ve Gürcistan'da da bazı noktalara uçuş yapıyor.

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