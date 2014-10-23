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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'daki şüpheli kazada dört gözaltı

Fransız petrol şirketi Total'in üst düzey yöneticisi Christophe de Margerie'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından başlatılan soruşturmada dört kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2014 14:56


Total CEO'su Christophe de Margerie, özel uçağının Moskova'nın Vnukovo havalimanında kar temizleme aracına çarpması sonucu ölmüştü. Kazada, uçağın üç kişilik mürettebatı da hayatını kaybetmişti.

Polis, kar temizleme aracının sürücüsünün ardından olaydan sorumlu oldukları şüphesiyle dört havaalanı görevlisini daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında pist ve kontrol kulesi sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.

Sürücü alkollü çıktı

Kar temizleme aracının sürücüsünün sorgusunda, "Görüş imkânı çok kötüydü. Kontrolü kaybettim. Piste çıktığımın farkına varmadım. Özel uçağın yaklaştığını duymadım" dedi. Müvekkilinin sarhoş olduğu yolundaki haberleri önce yalanlayan avukatı ise dün "birkaç damla alkol almış olabilir" açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransızTotalChristopheMargerieCEO ChristopheMoskova VnukovoDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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