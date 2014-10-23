Moskova'daki şüpheli kazada dört gözaltı



Total CEO'su Christophe de Margerie, özel uçağının Moskova'nın Vnukovo havalimanında kar temizleme aracına çarpması sonucu ölmüştü. Kazada, uçağın üç kişilik mürettebatı da hayatını kaybetmişti.

Polis, kar temizleme aracının sürücüsünün ardından olaydan sorumlu oldukları şüphesiyle dört havaalanı görevlisini daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında pist ve kontrol kulesi sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.

Sürücü alkollü çıktı

Kar temizleme aracının sürücüsünün sorgusunda, "Görüş imkânı çok kötüydü. Kontrolü kaybettim. Piste çıktığımın farkına varmadım. Özel uçağın yaklaştığını duymadım" dedi. Müvekkilinin sarhoş olduğu yolundaki haberleri önce yalanlayan avukatı ise dün "birkaç damla alkol almış olabilir" açıklamasını yaptı.