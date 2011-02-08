-MOSKOVA'DAKİ SALDIRIYI ÇEÇEN AYRILIKÇI GRUP ÜSTLENDİ MOSKOVA (A.A) - 08.02.2011 - Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı Çeçen ayrılıkçı grubunun üstlendiği bildirildi. Kavkazcenter.com. adlı internet sitesinde yayımlanan bir videoda, 24 Ocak tarihinde düzenlenen ve 36 kişinin ölümü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı, Dokku Umarov'un yönetiği Kafkasya Emirliği adlı ayrılıkçı Çeçen grubu üstlendi. İnternet sitesinde yer alan videoda Dokku Umarov, saldırının kendi emri üzerine düzenlendiğini belirtti. Başka saldırıların da düzenleneceğini söyleyen Umarov, ''24 Ocak günü girişilen özel operasyon benim emrimle yapıldı'' diye konuştu. Saldırının amacının ''Rusya'nın Kafkasya'da işlediği cinayetlere bir yanıt olduğunu'' savunan Umarov, amacının Kuzey Kafkasya'da ''Özerk bir İslamcı Devlet'' kurmak olduğunu da ileri sürdü. Umarov, internete cumartesi günü yayımlanan başka bir videoda da 2011 yılını ''Rusya için kan ve gözyaşı yılına'' çevireceği yolunda tehditlerde bulunmuştu. ''Ebu Osman'' lakabıyla da tanınan Umarov, Moskova Metrosu'nda Mart 2010 yılında düzenlenen ve 40 kişinin ölmesine neden olan çifte bombalı saldırıyı da üstlenmişti. Bu saldırıdan bir ay önce de Umarov yaptığı bir açıklamada, ''Kafkasya'daki savaşın kendilerinden uzak olduğunu zanneden ve savaşı televizyondan seyreden Ruslara, savaşın evlerine kadar geleceğini göstereceğiz şeklinde'' ifadeler kullanmıştı. Domodedovo saldırısını araştırmak ile görevli olan Rus soruşturma komitesi, havalimanındaki saldırıyı Kuzey Kafkas kökenli 20 yaşlarında bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğini belirtmişti.