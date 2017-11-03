Moskova'daki Puşkin Müzesi'nde yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük Avrupa koleksiyonunun bulunduğu Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'ne ait bir binada yangın çıktı. Özel koleksiyonlardan tabloların bulunduğu binadan 30'dan fazla kişi tahliye edildi.

Rus basınına konuşan bir kaynak, yangının Özel Koleksiyonlar Dairesi'nin havalandırma sisteminde meydana geldiğini aktardı.

Sputnik'in haberine göre, 40 metrelik bir alanı etkileyen yangın, olay yerine intikal eden 20 itfaiye aracı ve 70 itfaiyecinin çalışmaları neticesinde bir saat sonra söndürülebildi.

Olayda yaralanan ya da zarar gören sanat eseri olmadığı bildirildi.