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Dünya

Moskova'daki “Eğitim Şehri” forumuna 40 ülke temsilcisi katılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 40 ülke temsilcisinin Eylül ayında Moskova’da düzenlenecek “Eğitim Şehri” forumuna katılacağını bildirdi

28 Ağustos 2017 12:47

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 40 ülke temsilcisinin Eylül ayında Moskova’da düzenlenecek “Eğitim Şehri” forumuna katılacağını bildirdi.
Sobyanin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “40 ülke ve 70 Rus bölgesinin temsilcilerini 7-9 Eylül’de düzenlenecek Eğitim Şehri forumuna bekliyoruz” dedi.
7-9 Eylül tarihlerinde VDNH’de düzenlenecek forumda 150 Rus ve yabancı temsilci eğitim alanındaki teknoloji ve inovasyon kararlarını tanıtacak, şirketler ise en yeni çalışmalarını sunacak.
Aynı zamanda, Eğitim Departmanı Başkanı İsaak Kalin ve Federal Eğitim ve Bilim Servisi Başkanı Sergey Kravtsov da katılımcılar arasında yer alıyor.

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