-MOSKOVA'DA YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI MOSKOVA (A.A) - 19.12.2010 - Rus polisi, aşırı sağcı grupların ve Kafkas kökenlilerin olası gösterileri ve etnik çatışma riski nedeniyle başkent Moskova ve civarında yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Itar Tass ajansının haberine göre, polis, Moskova'da, Spartak Moskova taraftarı yaklaşık 5 bin kişinin 11 Aralıkta Kızıl Meydan yakınlarında Kafkas kökenlilere saldırması ve güvenlik güçleriyle çatışmasının ardından devam eden etnik çatışma riski nedeniyle dün 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu grupların gösteri yapmalarının yasaklandığını ve önlem olarak Moskova çevresindeki bölgelerin karakollarında 800'den fazla kişinin gözaltında tutulduğunu belirten polis yetkilileri, gözaltındakilerin ırkçı gruplar mı, yoksa Kafkas kökenliler mi olduğuna açıklık getirmedi. Son günlerde internette yasa dışı gösteri çağrıları yapılırken Moskova kent merkezinde de kısa süre önce yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı. Moskova'da Spartak Moskova taraftarı olduğu belirtilen yaklaşık 5 bin kişinin önceki hafta sonunda Kızıl Meydan yakınlarında Kafkas kökenlilere saldırması ve polisle çatışmasının ardından güvenlik güçleri, kentin değişik yerlerinde ırkçı grupların ve Kafkas kökenlilerin olası gösterilerine karşı yoğun güvenlik önlemleri almayı sürdürüyor. Yegor Sviridov adlı bir Spartak Moskova taraftarının plastik mermiyle öldürülmesini protesto için bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, Kızıl Meydan yakınında koyu tenli kişilerle polislere saldırarak, "Rusya Ruslarındır" şeklinde milliyetçi sloganlar atmıştı. Ardından Kafkas kökenlilerin de ırkçı saldırıları protesto için toplanacağı ve gösteri yapacağı haberleri yayılmıştı.