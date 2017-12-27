Moskova’da şekerleme fabrikasındaki çatışmada bir kişi öldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Moskova’nın güneyinde bir şekerleme fabrikasında çıkan çatışmada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Menşevik şekerleme fabrikasında çalışanları rehin aldığı ileri sürülen 49 yaşındaki İlya Averyanov isimli saldırgan, telefon ile bağlandığı bölgedeki bir radyo istasyonuna şunları söyledi:

\"Ben fabrikanın direktörüyüm. Buraya kendimi kapattım. Sahte belgeler kullanarak fabrikamı elimden aldılar. Her şeyi satın alıyorlar, belgeleri taklit ediyorlar ve sahte belgeleri mahkemede kullanıyorlar. Bu sabah işe geldim ve öfke doluydum; beni çeşitli silahlarla fabrikamdan uzaklaştırmaya çalıştılar. Benim de kollarım var, bugün kendimi savundum ve onlardan birini vurdum, ne yazık ki onu öldürdüm. Eğer yaşarsam, sonuna kadar savaşacağım.\"

Moskova\'daki Menşevik şekerleme fabrikasında silahlı saldırı ihbarlara yaptığı haberleri üzerine özel harekat polisleri bölgeyi krdon altına aldı.

Polisin saldırganla bir uzlaşma sağlanamadığı belirtilen haberlere göre, baskın sırasında işçiler hayatlarını kurtarmak için fabrikanın pencerelerinden kaçmak zorunda kaldı.

Averyanov, savcılarını kendisine karşı “suç çetesi” gibi davranmakla suçladı.