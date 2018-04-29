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BBC Türkçe

Moskova'da 'GTA çetesi'nin duruşmasına silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova'da bir mahkeme binasına düzenlenen silahlı saldırıda üç saldırganın öldürüldüğünü, iki saldırganın ise yaralandığını aktardı. Orta Asyalı sanıklardan oluşan çeteye, Moskovalı sürücüleri hedef alması gerekçesiyle bilgisaya

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme binasına düzenlenen silahlı saldırıda yerel basına göre üç kişi hayatını kaybetti.

Interfax haber ajansı, Rusya İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde üç saldırganın öldürüldüğünü, iki saldırganın ise yaralandığını aktardı.

Ajansa göre Rusya İçişleri Bakanlığı, iki polis memurunun ve bir milli muhafız elemanının yaralananlar arasında olduğunu açıkladı.

Davanın Moskova ve çevresinde birkaç sürücünün öldürülmesiyle suçlanan ve Orta Asyalılardan oluşan bir çetenin yargılanması ile ilgili olduğu belirtildi.

Grubun yoldan geçenleri hedef alması nedeniyle Grand Theft Auto (GTA) ismiyle bilinen bilgisayar oyununa atıfla medyada 'GTA çetesi' olarak tanımlandığı ifade edildi.

Sanıkların avukatı Diana Tatosova ise Reuters'a verdiği telefon mülakatında 11 müvekkilinden dördünün öldürüldüğünü iddia etti.

Rus devlet televizyonuna konuşan mahkeme sözcüsü Tatyana Petrova, olayın asansörde bulunan beş zanlının onlara eşlik eden korumalardan silahları alıp kaçmaya çalıştığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansı, bir görgü tanığına atıfla verdiği haberinde 20 silah sesinin duyulduğunu aktardı.

Olayın ardından mahkeme binası boşaltıldı.

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