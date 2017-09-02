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Dünya

Moskova'da gösteri yapan uçak düştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova 2 Eylül (DHA) - Podmoskovye'nin Balahişinskiy bölgesinde gösteri sırasında An-2 uçağının düşmesi sonucunda iki pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu

02 Eylül 2017 18:00

Siyamend Kaçmaz / Moskova 2 Eylül (DHA) - Podmoskovye\'nin Balahişinskiy bölgesinde gösteri sırasında An-2 uçağının düşmesi sonucunda iki pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.. 
İlk verilere göre uçağı yöneten Dmitriy Suharev ve Boris Tıleviç yaşamını yitirdi. Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olay sonucunda karada kimsenin zarar görmediği belirtildi. 
Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, pilotlar düşmeden önce seyircilerin üzerine düşmemek amacıyla uçağı çevirdiler.

(Görüntülü)
- Uçakların düşüş anı
- Kaza sonrası görüntüler

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