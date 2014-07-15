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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'da feci kaza

Moskova Metrosu'nda bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

15 Temmuz 2014 15:39


Metronun "Mavi Hat" olarak anılan kısmında, yerel saatle 08:30 sıralarında meydana gelen kazada 100'den fazla kişi de yaralandı. Rus medyasına yansıyan ilk bilgilere göre, ani fren yüzünden üç vagon raydan çıktı.

Moskova Belediye Başkan Vekili Pyotr Biryukov, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Biryukov, ölüler arasında çocukların bulunmadığını söyledi.

Moskova Sağlık Dairesi Balkanı Georgiy Goluhov, kazada yaralanan 106 kişinin muhtelif hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sobyanin, kazazedelere her türlü yardımın yapılacağını söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov da kaza yerine hareket etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Moskova MetrosuHat34;Belediye Başkan Vekili Pyotr BiryukovSağlık Dairesi Balkanı Georgiy GoluhovBelediye Başkanı Sergey SobyaninAcil Durumlar Bakanı Vladimir PuçkovDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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