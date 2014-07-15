Moskova'da feci kaza



Metronun "Mavi Hat" olarak anılan kısmında, yerel saatle 08:30 sıralarında meydana gelen kazada 100'den fazla kişi de yaralandı. Rus medyasına yansıyan ilk bilgilere göre, ani fren yüzünden üç vagon raydan çıktı.

Moskova Belediye Başkan Vekili Pyotr Biryukov, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Biryukov, ölüler arasında çocukların bulunmadığını söyledi.

Moskova Sağlık Dairesi Balkanı Georgiy Goluhov, kazada yaralanan 106 kişinin muhtelif hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sobyanin, kazazedelere her türlü yardımın yapılacağını söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov da kaza yerine hareket etti.