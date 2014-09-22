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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'da barış yürüyüşü

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce muhalif, Ukrayna'da barış için yürüdü.

22 Eylül 2014 14:41

Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez izin verilen yürüyüşe katılımı polis 5 bin olarak bildirdi. Organizatörlerden Sergey Davidis, gösteriye "on binlerce kişinin katıldığını" söyledi.

Gösteride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de eleştirildi, "Yalancı Putin" sloganları atıldı. Mavi-sarı Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Ukrayna yanındayız" ve "Ukrayna'da savaşa hayır" sloganları attılar. St. Petersburg kentinde de yaklaşık bin kişinin katılımıyla savaş karşıtı bir gösterinin düzenlendiği bildirildi.

AFP muhabirine konuşan göstericilerden Vladimir Kaşizin (40), "Savaşı Putin çıkardı. Putin'in Ukrayna'nın içişlerine karışmaya bir son vermesini istiyorum" dedi. İgor Yazin (34) isimli bir başka gösterici, "Savaş Ukrayna ve Rusya halkına karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda nisan ayından beri devam eden çatışmalarda 3 bine yakın kişi can verdi. Batılı ülkeler Rusya'yı ayrılıkçıların yanında savaşa aktif olarak katılmakla suçluyor. Moskova iddiaların doğru olmadığını savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaMoskovaUkraynaSergey DavidisRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinPutin34;Vladimir KaşizinPutinYazinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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