Moskova'da barış yürüyüşü

Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez izin verilen yürüyüşe katılımı polis 5 bin olarak bildirdi. Organizatörlerden Sergey Davidis, gösteriye "on binlerce kişinin katıldığını" söyledi.

Gösteride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de eleştirildi, "Yalancı Putin" sloganları atıldı. Mavi-sarı Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Ukrayna yanındayız" ve "Ukrayna'da savaşa hayır" sloganları attılar. St. Petersburg kentinde de yaklaşık bin kişinin katılımıyla savaş karşıtı bir gösterinin düzenlendiği bildirildi.

AFP muhabirine konuşan göstericilerden Vladimir Kaşizin (40), "Savaşı Putin çıkardı. Putin'in Ukrayna'nın içişlerine karışmaya bir son vermesini istiyorum" dedi. İgor Yazin (34) isimli bir başka gösterici, "Savaş Ukrayna ve Rusya halkına karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda nisan ayından beri devam eden çatışmalarda 3 bine yakın kişi can verdi. Batılı ülkeler Rusya'yı ayrılıkçıların yanında savaşa aktif olarak katılmakla suçluyor. Moskova iddiaların doğru olmadığını savunuyor.