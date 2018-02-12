"Moskova'da 71 yolcusuyla düşen uçak havada değil yerde patladı"

Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, başkent Moskova'da yer alan havaalanı Domodedovo'dan havalanmasından dakikalar sonra içindeki 71 kişi ile düşen An-148 tipi yolcu uçağının havadayken parçalara ayrılmadığını, patlamanın uçağın karaya çakıldığı an meydana geldiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Orsk kentine gitmek üzere Moskova'dan havalanan yolcu uçağının, düşüş anında tam parça halinde olduğunun ve uçağın motoru ya da gövdesinin alev almadığını söyledi. Petrenko patlamanın, uçak yere çakıldıktan sonra meydana geldiğini açıkladı.

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Petrenko'nun açıklaması, yolcu uçağında havadayken herhangi bir patlama meydana gelmediği anlamına geliyor.

Nitekim Rus yetkililer, uçağın düşme sebepleri arasında hava koşulları, pilot hatası ya da teknik bir arızayı değerlendirdiklerini söylemişti. Yetkililere göre, terörizm ise uçağın düşmesine sebep olabilecek ihtimallerden biri değil.

Diğer taraftan Petrenko'nun verdiği bilgiye göre, uçağın enkazının yayıldığı alanda yapılan arama çalışmalarında uçuş parametrelerinin yer aldığı karakutu bulundu fakat kokpit ve kabin içindeki seslerin kaydedildiği diğer karakutu henüz bulunmadı.

Petrenko, her iki karakutudan elde edilen bilgilerin uçuşta neler yaşandığının ve uçağın düşme sebebinin belirlenmesine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti. Daha önce Rus acil durum yetkilileri uçağın her iki karakutusunun da bulunduğunu söylemişti.

Saratov havayollarına ait An-148 tipi yolcu uçağı Moskova'dan havalandıktan dakikalar sonra radardan kaybolmuştu. Uçağın içinde 65 yolcu ile altı mürettebat üyesi bulunuyordu. Düşmesi ardından uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı.