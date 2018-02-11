Rusya'da yolcu uçağı düştü; 71 ölü

Rusya'da içinde 71 yolcu bulunduğu duyurulan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Rus yetkililer düşen uçakta kurtulan olmadığını açıkladı.
Rusya'nın Saratov Havayolları'na ait, 71 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Moskova'da düştü. Uçak 65 yolcu ile 6 mürettabatı taşıyordu.
BBC News'in geçtiği habere göre Domodedovo Havalimanından Orsk kentine gitmek üzere kalkan Saratov Havayollarına ait An-148 tipi Rus yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu.
Ria Novosti’ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova'nın banliyölerinden Podmoskovye’in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi.
Moskova’dan kalkan uçağın, Rusya Kazakistan sınırıda yer alan, Orsk kentine gitmekte olduğu duyuruldu.