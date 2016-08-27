Moskova’da 17 Kırgız işçi öldü



Moskova'daki bir sanayi bölgesinde yer alan depoda çıkan yangında en az 17 işçi hayatını kaybetti. Ölen işçilerin Kırgızistan'dan gelen mevsimlik işçiler olduğu kaydedildi.

Tass haber ajansı, yangının başkentin kuzeyindeki sanayi bölgesinde çok katlı binada sabah saatlerinde çıktığını duyurdu.

Duvarın arkasında ölüm

İtfaiye görevlileri yangını söndürdükten sonra, alevlerin bloke ettiği bir odayı fark etti. Ajans haberinde, “İtfaiye görevlileri duvarı yıkınca 17 ceset buldu. 12 kişi ise kurtarıldı” ifadeleri yer aldı.

Orta Asya, Kafkaslar, Ukrayna ve Belarus'tan binlerce göçmen işçi ülkelerindeki aileleri için para kazanmak amacıyla Moskova'da çalışıyor. Genelde zorlu koşullar altında yaşıyorlar.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü hayatını kaybeden Kırgızların Moskova'da yasal olarak çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Deponun bir Rus matbaasına ait olduğu belirtildi. Moskova itfaiyesi yangını söndürmek için 140 kişiyi görevlendirdi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Kısa devre kaynaklı olabileceği kaydediliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.