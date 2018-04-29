Moskova'da '100 yılın en ölümcül fırtınası': En az 11 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da şiddetli fırtına nedeniyle en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus sağlık yetkilileri, yüzlerce ağacın gök gürültülü fırtına nedeniyle devrildiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısı yetkililerce doğrulanırsa bu, 100 yıldır kentte görülen en ölümcül fırtına olarak tarihe geçecek.

Kentte sert rüzgar, dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle elektrik kabloları zarar gördü, binalarda hasar oluştu.

Meteorologlar nadir görülen bir şekilde bölgede rüzgar hızının saatte 110 km'ye ulaştığını duyurdu.

Öte yandan, TASS haber ajansı yaralı sayısının 69 olduğunu aktardı. Yaşlı bir adamın otobüs durağında beklerken hayatını kaybettiği, kasırganın devirdiği ağaçların altında kalan beş yayanın da öldüğü bildirildi.

Interfax'ın haberine göre, iki kişi de yazlık evlerine bir ağacın devrilmesi sonrası hayatını kaybetti.

BBC'ye konuşan Kanadalı turist Frank Davis, trafiğin ortasındayken şiddetli fırtınaya yakalandığını söyledi.

Davis, "Gökyüzü gözle görülür şekilde karardı ve rüzgar aşırı güçlüydü. Her yönden gelen molozlar etrafta uçuyordu" dedi.

Kentin sokaklarında ağaçların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda da, yolları kapayan dev ağaçlar ve park edilmiş arabaların üstüne düşen dev bir reklam panosu dikkat çekiyor.

Paylaşılan bir videoda, Zhulebino ilçesindeki bir kapalı tenis salonunun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle parçalara ayrıldığı görülüyor.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı'nda Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la temaslarını sürdürüyor.