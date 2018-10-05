Moskova yakınlarında jet düştü, pilotlar kurtuldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ekim (DHA) - Rusya ordusuna ait MiG-29 savaş uçağı başkent Moskova\'nın yakınlarda düştü.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan açıklamada, \"Uçak Dmitrovskoye köyünde bir ormanda düştü. Bunun nedenleri araştırılıyor. İki pilot da kendilerini fırlatmayı başardılar\" denildi.

Birleşik Uçak Şirketi, pilotların uçağı yaşam alanlarından uzaklaştırdıklarını ve bunun sonucunda uçağın insanların olmadığı bölgede düştüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre uçakta eğitim uçuşu sırasında yönetim sisteminde arıza yaşandı. Olayın nedenlerini araştırmak üzere özel komisyon kuruldu.