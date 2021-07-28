Moskova, Washington'ın diyalog konusunda "ciddi olduğunu umuyor"

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Rusya, ABD ile Rusya arasında bu hafta Cenevre'de yapılacak görüşmelerin Washington'ın Moskova ile diyalog kurma konusunda "ne kadar ciddi olduğunu" göstereceğini ifade etti.

İki ülkeden de üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de gergin ilişkilerde istikrara doğru bir adım atma amacıyla masaya oturacak. Haziranda ABD lideri Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre kentinde bir araya gelmişti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Görüşmeler Moskova'nın ABD'li mevkidaşlarımızın kafa yapısının ilişkilerde stratejik istikrar için konsantre ve enerjik bir diyalog kurma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterecek" dedi.

Ryabkov, Moskova ve Washington'un çeşitli konulara yaklaşımının bazen "farklı" olabildiğini belirtirken, bu görüşmelerin amacının süreci başlatmak olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin çarşambadan sonra da devam etmesini beklediğini söyleyen Ryabkov, "beklentileri yükseltmeyeceğini" söyledi.

ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman liderlik edecek.

'Stratejik İstikrar Diyalogu', Biden ve Putin arasında yapılması hedeflenen bir zirveye öncül olarak yapılıyor.